Врач назвал виновных в высокой нагрузке на скорую помощь

Нагрузки на скорую помощь сейчас огромные, и это связано не только с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал врач московской скорой помощи Михаил Коневский. По его словам, из-за оптимизации здравоохранения люди стали реже ходить в поликлиники.

У нас всегда огромнейшая нагрузка — будет ковид или не будет ковида. Люди не хотят ходить в поликлинику. Это всё результат модернизации и оптимизации. Потому что врачи из поликлиники бегут и приходят, извините, гастарбайтеры. Ни в коем случае не умаляю их достоинства, но люди с Кавказа и Средней Азии не всегда знают наши реалии и не всегда хорошо разбираются в медицине, — считает медик.

Он объяснил высокую нагрузку на службу скорой помощи тем, что люди не хотят больше ходить в поликлинику из-за очередей. По его словам, чтобы попасть к нужному врачу, россиянам придётся ждать минимум 10 дней. Также одной из причин нагрузки Коневский назвал то, что «бабушки и дедушки вернулись с дач и звонят в скорую помощь, чтобы врачи помогли им принять таблетку».

Ранее врач телеведущий Александр Мясников заявил, что в большинстве случаев вызов скорой помощи к больному с COVID не оправдан. Однако во время пандемии обращение за неотложной помощью стало популярным. По его словам, чаще всего врач, приезжая к заразившемуся коронавирусом, «просто даёт таблетку», и на этом оказание экстренной помощи оканчивается. При этом создаётся риск того, что скорая помощь не успеет доехать до человека, который страдает более тяжёлым заболеванием.