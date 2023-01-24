Врач назвал виды рака, которые можно выявить на ранних стадиях Врач Тимофеев назвал виды рака, которые можно выявить на ранних стадиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На ранних стадиях можно выявить рак лёгкого, онкологию органов гинекологии и рак кишечника. Об этом рассказал директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев. По его словам, сейчас существуют новые подходы ранней диагностики рака лёгкого. Речь идёт о низкодозной компьютерной томографии. Такое обследование следует регулярно проходить, в первую очередь, курящим людям.

На ранней стадии мы можем выявить рак толстой кишки. Это опухоль кишечника. Зачастую у людей образуются полипы, эти полипы становятся злокачественными. Самое важное — не упустить переход доброкачественного полипа в злокачественный, — произнёс Тимофеев в новом выпуске подкаста «Надо разобраться».

Людям, имеющим склонность к полипам, необходимо один раз в год делать колоноскопию. Кроме того, специалист порекомендовал всем женщинам регулярно проверяться у гинеколога и делать мамографию.

Ранее директор Бюро по изучению рака перечислил факторы развития рака. К ним он отнёс курение, лишний вес и образ жизни. Врач подчеркнул, что отказ от курения приводит к снижению заболеваемости онкологией. Речь идёт о курении не только традиционных, но и электронных сигарет.