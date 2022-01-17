Врач назвал три ошибки, мешающие удержать вес после похудения

Люди, сумевшие сбросить вес, зачастую не могут его удержать и снова поправляются. Врач-эндокринолог Виктор Жиляев в эфире программы «Доктор 24» рассказал о трёх ошибках, приводящих к печальному результату.

По словам специалиста, люди, достигнув успеха, расслабляются и вновь начинают позволять себе больше. В этом случае хорошим мотиватором станет фото человека до похудения, чтобы он мог заметить разницу и постараться держать себя в руках.

Второе, на что следует обратить внимание похудевшим — подбор правильного рациона. В время диеты люди снижают калорийность питания и употребляют пищу ограниченно, однако достигнув желаемого результата объемы потребляемых продуктов могут вернуться к прежним нормам. Необходимо подобрать правильный рацион, который был бы одновременно полезен и комфортен.

И третья проблема — люди перестают внимательно следить за процессом употребления пищи, меньше наслаждаются процессом, хуже пережёвывают еду и это тоже ведёт к набору веса.

В этой ситуации Жиляев советует выделить один приём пищи в день, когда нужно полностью сосредоточиться на процессе.

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