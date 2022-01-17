Врач назвал три ошибки, мешающие удержать вес после похудения

Врач назвал три ошибки, мешающие удержать вес после похуденияЭндокринолог Жиляев призвал тщательно пережевывать пищу, чтобы не набрать вес
Люди, сумевшие сбросить вес, зачастую не могут его удержать и снова поправляются. Врач-эндокринолог Виктор Жиляев в эфире программы «Доктор 24» рассказал о трёх ошибках, приводящих к печальному результату.
По словам специалиста, люди, достигнув успеха,
Второе, на что следует обратить внимание похудевшим — подбор правильного рациона. В время диеты люди снижают калорийность питания и употребляют пищу ограниченно, однако достигнув желаемого результата объемы потребляемых продуктов могут вернуться к прежним нормам. Необходимо подобрать правильный рацион, который был бы одновременно полезен и комфортен.
И третья проблема — люди перестают внимательно следить за процессом употребления пищи, меньше наслаждаются процессом, хуже пережёвывают еду и это тоже ведёт к набору веса.
В этой ситуации Жиляев советует выделить один приём пищи в день, когда нужно полностью сосредоточиться на процессе.
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