Врач назвал сроки развития тяжёлой формы ковида

Тяжёлая форма ковида с большим поражением лёгких может возникнуть через 3–5 дней после появления первых симптомов. Течение болезни зависит от большого числа факторов, включая хронические заболевания и состояние иммунной системы человека. Об этом ТАСС рассказал врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков.

По словам медика, при наихудшем варианте скорость развития заболевания составляет от 3 до 5 дней и может привести к тяжёлому поражению лёгких.

Это связано с появлением новых штаммов, в том числе индийского «дельта»-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет. Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст — это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции, — сказал Никишенков.

По словам врача, в наиболее тяжёлых ситуациях, когда уже не помогают медикаментозное лечение и искусственная вентиляция лёгких, прибегают к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Это происходит при крайне тяжёлых формах течения, когда уже случился так называемый острый респираторный дистресс-синдром, тотальное поражение лёгких, и, грубо говоря, лёгкие вовсе не дышат, тогда применяется такая методика, — пояснил Никишенков.

По его словам, выживаемость при применении данного аппарата небольшая, поскольку течение болезни уже крайне тяжёлое и это последняя попытка чем-то помочь, когда исчерпаны все остальные возможности.

Через аппарат пропускается кровь, и она насыщается кислородом, — уточнил врач.

Он также рассказал, что для людей моложе 60 лет такой вариант лечения более эффективен.

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