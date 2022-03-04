Врач назвал сроки отказа от масочного режима в России

Количество заболевших коронавирусом в России заметно снизилось, если тенденция к снижению заболеваемости продолжится, возможно, уже в мае можно будет отказаться от масочного режима, считает главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Он уточнил, что в его больнице нет ни одного пациента, подключённого к аппарату ИВЛ, пишет «Радио 1».

Количество заболевших значительно снизилось, как и количество вызовов на дом и количество госпитализаций. И даже по нашей больнице мы видим, что у нас нет пациентов на ИВЛ. Радует также, что в больнице лежит небольшое количество детей и проявления болезни у них лёгкие. Есть основания надеяться, что так пойдёт и дальше, тогда к маю мы сможем отказаться и от масок, — заверил Осипов.

При этом он назвал категории граждан, которым всё-таки следует соблюдать меры предосторожности по защите от коронавируса. Осипов порекомендовал людям старше 60 лет, а также тем, кто страдает от хронических заболеваний, избегать посещения общественных мест, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Ранее по данным исследования французских учёных, стало известно, что респираторы N95 и медицинские маски показали одинаковую эффективность против COVID-19. Их работа, размещённая на платформе MedRxiv, основана на опросах медицинских работников об использовании средств защиты.