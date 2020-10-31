Врач назвал сроки исчезновения иммунитета к коронавирусу

Руководитель исследования вакцины «Спутник V» на возрастной группе Никита Ломакин рассказал о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.
По словам специалиста, эффективность введённой в организм вакцины от COVID со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.
В беседе с «Известиями» специалист
Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2, писал NEWS.ru.