Врач назвал сроки исчезновения иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/2e4879c0-1b79-11eb-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Руководитель исследования вакцины «Спутник V» на возрастной группе Никита Ломакин рассказал о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.

По словам специалиста, эффективность введённой в организм вакцины от COVID со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.

В беседе с «Известиями» специалист предупредил , что почти все пациенты, перенёсшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие 3–5 месяцев. В итоге они рискуют заразиться вновь.

Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2, писал NEWS.ru.