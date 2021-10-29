Врач назвал способы справиться с метеозависимостью

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Употребление квашеной капусты может отрицательно сказаться на состоянии здоровья при наличии у человека определённых заболеваний. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Анна Павлычева.

По её словам, квашеная капуста содержит витамин С, калий, магний и большое количество органических кислот. Все они хорошо стимулируют пищеварение при пониженной кислотности и перистальтике. Однако по той же причине...