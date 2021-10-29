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Врач назвал способы справиться с метеозависимостью

04:10, 31 октября 2021
Врач назвал способы справиться с метеозависимостью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В борьбе с метеозависимостью помогают зарядка, контрастный душ, овощи и фрукты. Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный специалист по первичной санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, особенно чувствительным в изменениям температур людям следует тренировать сосуды.

Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, [делать] другие закаливающие процедуры, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы, — сказал эксперт.

Также, по словам Тяжельникова, стоит избегать стрессов и переутомления.

Ранее медики рассказали о необычном воздействии погоды на организм человека.

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