Врач назвал способы снизить риск тромбоза после COVID-19

Врач-флеболог Сергей Дробязго в разговоре с «Радио 1» дал совет переболевшим коронавирусом, как защитить сосуды от тромбозов.

Медик отметил, что в последнее время число осложнений, связанных с сосудами, значительно возросло. Однако COVID-19 не сам по себе вызывает тромбоз, он создаёт предрасположенность к болезни.

Чтобы избежать образования тромбов после коронавируса, Дробязко рекомендует по возможности исключить провоцирующие факторы.

После COVID-19 не стоит ехать на отдых в жаркие края, следует избегать длительных поездок и авиаперелётов, не стоит ходить в бани и сауны как минимум три-четыре месяца — до полугода. Если есть какие-то плановые хирургические операции, лучше перенести их на 4-6 месяцев попозже, — сказал эксперт.

Особенно внимательно к этим рекомендациям, по его словам, нужно прислушаться людям с диабетом и другими хроническими болезнями.

Ранее Минздрав России сообщил, что 20–30% россиян во время постковидного синдрома имеют риск образования тромбов. Ещё 31,7%переболевших жалуются на одышку, на кашель — 13,5%, на боль в груди и тахикардию— 12,7%.