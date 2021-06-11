Врач назвал способ определить рак по голосу

Необъяснимая хрипота в голосе может свидетельствовать об онкологическом заболевании щитовидной железы. Об этом рассказал британский врач Жан-Пьер Жиннон, пишет Express.
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Врач подчеркнул, что охриплость может вызвать и обычная бактериальная инфекция. Однако если хрипота в голосе не проходит в течение трёх недель, то нужно обращаться к специалисту, поскольку игнорировать такое состояние нельзя.
Ранее теледоктор Александр Мясников назвал вид рака, который определяется по слезам. По его словам, если у человека без причины потекли кровавые слёзы — это может быть симптомом онкологии слёзной железы или болезни печени.