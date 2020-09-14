Врач назвал скачок заболеваемости COVID формированием массового иммунитета

https://static.news.ru/photo/886c2934-f675-11ea-808e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый суточный максимум по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире — это признак того, что формируется коллективный иммунитет от COVID-19, считает врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Это можно расценивать как продолжение пандемии — начали болеть те, кто не попал в первую волну, особенно в тех регионах и странах, где предпринятыми мерами был практически остановлен процесс распространения вируса, но осталось много людей, с ним не контактировавших. До этого «горючего материала» сейчас добрались «искры» в виде приехавших из отпусков, и люди начинают болеть дальше, — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что не видит в этом ничего страшного, потому что именно так формируется коллективный иммунитет от вируса.

Это можно сравнить с тушением степного или лесного пожара встречным палом, то есть люди переболеют (подчеркну — нельзя допустить их гибели), и тогда быстрее закончится эта пандемия, — уверен доктор.

По его мнению, правительства стран, столкнувшихся с резким ростом заболеваемости, должны принять решения о том, усиливать ли ограничительные меры, в зависимости от готовности системы здравоохранения к притоку новых больных.

Как ранее писал NEWS.ru, число заражённых COVID-19 в мире превысило 14 сентября 29 млн случаев. Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так: 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.