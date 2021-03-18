Врач назвал самый вредный способ пить алкоголь

Самый вредный способ употреблять спиртные напитки — запивать их сладкой газировкой. Об этом рассказал врач — психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
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Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций, — отметил Алексей Казанцев.
Он также сказал, что можно не запивать алкоголь, а добавлять лёд непосредственно в бокал. Таким образом уменьшается вредная концентрация спирта,
Однако самый эффективный способ избавиться от вредного воздействия алкоголя — просто не употреблять спиртные напитки, резюмировал нарколог.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, можно ли употреблять алкогольные напитки после вакцинации от коронавируса. По его словам, от умеренного количества горячительных напитков ничего страшного не будет. Об этом писал NEWS.ru.