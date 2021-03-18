Врач назвал самый вредный способ пить алкоголь

https://static.news.ru/photo/637b8a3a-2c0d-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Самый вредный способ употреблять спиртные напитки — запивать их сладкой газировкой. Об этом рассказал врач — психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

В интервью радио Sputnik врач объяснил, что сладкая газированная вода усиливает опьянение, продлевает его и провоцирует головную боль. Вместо этого медик рекомендует запивать алкоголь чистой водой: делать глоток жидкости как минимум после каждого бокала спиртного.

Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций, — отметил Алексей Казанцев.

Он также сказал, что можно не запивать алкоголь, а добавлять лёд непосредственно в бокал. Таким образом уменьшается вредная концентрация спирта,

Однако самый эффективный способ избавиться от вредного воздействия алкоголя — просто не употреблять спиртные напитки, резюмировал нарколог.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, можно ли употреблять алкогольные напитки после вакцинации от коронавируса. По его словам, от умеренного количества горячительных напитков ничего страшного не будет. Об этом писал NEWS.ru.