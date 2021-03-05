Врач назвал самый опасный прибор на кухне

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Прибор, от которого можно потерять сознание, обнаружен на кухне — это тостер. Санитарный врач Алексей Меньшиков отметил, что такой сценарий вероятен при нарушении санитарных норм в маленьких кухнях.

Если помещение, где идёт приготовление продукта, не вентилируется, то это может повлиять на потерю сознания, — заявил он в эфире РЕН ТВ.

Также выяснилось, что подгоревшие тосты сами по себе тоже опасны. При сгорании они выделяют в 10 раз больше вредных элементов, чем дрожжевой хлеб средней прожарки.

При поджарке тостов специалисты советуют открывать окна или включать вытяжку, а также ставить тостер на среднюю мощность и следить за степенью готовности хлеба.

Как ранее писал NEWS.ru, диетолог назвал самые опасные фрукты для организма. Оказалось, нельзя есть много сладких фруктов из-за содержания в них большого количества фруктозы. Это моносахарид, и если с ним переборщить, уровень холестерина в крови повышается, что ведёт к образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.