Врач назвал самый опасный день для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ec2d2df0-349c-11eb-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский врач Андрей Пеньков рассказал, какой период болезни является наиболее опасным для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, повышенное внимание следует уделить заболевшему COVID-19 на девятый и десятый дни, так как обычно в этот период появляются одышка и острый респираторный дистресс-синдром. Врач уточнил, что такая ситуация в основном связана не с бактериальными процессами в организме, а с гиперреакцией иммунной системы пациента.

Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни. Госпитализация чаще всего нужна именно в это время, — сказал Пеньков в интервью порталу lb.ua.

Он подчеркнул, что именно на второй неделе у человека, заражённого коронавирусом, могут возникать новые иммунологические изменения в крови. Также в это время наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил наиболее опасные симптомы коронавируса, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь. По словам эксперта, из-за резкого обострения ситуации боязнь COVID-19 «дошла до людей». Поэтому многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов коронавируса. Врач порекомендовал звонить в скорую в случаях, когда появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура тела не опускается ниже 38 градусов, писал NEWS.ru.