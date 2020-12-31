Врач назвал самые опасные для здоровья дни новогодних каникул

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Для здоровья самые вредные и опасные дни новогодних каникул — 1 и 7 января. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала терапевт Людмила Лапа.

По её словам, с 31 декабря на 1 января, а также 7 января люди переедают и пьют алкоголь. Это приводит к излишней нагрузке на систему пищеварения и сердце. Из-за опьянения же повышается риск простудиться.

Когда мы выпили немножко алкоголя, нам всё нипочём и мы в одной рубашечке выскакиваем на улицу, не одевшись. И начинаем кататься с горки. Тогда риск простудных заболеваний очень велик. То есть когда мы находимся в неадекватном состоянии. Когда мы понимаем, что мы выходим на холод, оделись по погоде, то всё будет хорошо, — пояснила Лапа.

Для здоровья может представлять опасность и период с 1 по 3 января. В это время, как правило, люди «доедают» то, что не успели употребить в новогоднюю ночь. Подобное чревато отравлениями, утверждает врач.

Ранее врач рассказал, сколько алкоголя можно выпить за новогодние каникулы.