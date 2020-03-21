https://static.news.ru/photo/c60917e0-6b3b-11ea-8ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке, где размещают пациентов с подозрением на коронавирус и заражённых им, рассказал о тяжёлых формах COVID-19 и самых опасных симптомах вируса.

Тяжёлые формы коронавируса нового типа сопровождаются одышкой, которая возникает из-за снижения напряжения кислорода в артериальной крови, кашлем и лихорадкой. По словам главврача больницы Дениса Проценко, одышка — это самый опасный признак.

Это происходит потому, что очень большой объём лёгочной ткани включается в вирусное поражение, и она перестаёт выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь, — приводит слова главного врача больницы RT.

Врач отметил, что обычно заражённые коронавирусом переносят схожие симптомы, но у некоторых температура пропадает сама, а некоторым нужен приём жаропонижающих. Он добавил, что молодые люди быстро идут на поправку и переносят вирус в лёгкой форме.

Кроме того, Денис Проценко подчеркнул эффективность мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве и налаженность работы эпидемиологического расследования, так как быстро происходит установка контактировавших с инфицированными.

У нас очень хорошее эпидрасследование. Наверное, московский штаб из скромности многое не рассказывает. Но я, будучи вовлечённым, понимаю, как это работает, — отметил главврач.

Ранее NEWS.ru писал о том, что средства массовой информации обратили внимание на самый низкий показатель смертности от коронавируса в мире. Меньше всего жертв COVID-19 в Германии: скончались 30 человек из почти 14 тысяч человек, заражённых коронавирусом нового типа. Журналисты предположили, что низкая смертность может быть связана с хорошим тестированием и своевременным выявлением заболевания.