Врач назвал самые опасные места для сна

При постоянном использовании некоторые спальные места могут навредить здоровью. Об этом предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов в интервью радио Sputnik. По его словам, без опасений можно спать на пружинном матрасе, а вот раскладушка или надувной матрас способны привести к проблемам.

Кокотов отметил , что пружинный матрас устроен таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном положении для тела.

Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определённых промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии, — объяснил терапевт.

Что касается надувного матраса и стандартной раскладушки, то они дают эффект гамака, при котором туловище и бедра оказываются внизу, а ноги и голова наверху. Использование таких спальных мест может привести к боли в шее или пояснице.

На раскладушке или надувном матрасе позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц, спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе, — рассказал медик.

Кроме того, постоянный сон в неправильном положении чреваты заболеваниями позвоночника или нарушениями сна, ведущим к тревожным расстройствам и гормональным нарушениям.

Спать на раскладушке или надувном матрасе, по словам врача, можно лишь изредка, например, в гостях.

Ранее невролог Руслан Исаев заявил, что хроническая бессонница в полтора раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера.