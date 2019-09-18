Для человека нормально болеть около недели, за это время защитные системы организма сами справляются с инфекцией. В связи с этим для лечения простуды не нужно принимать препараты, которые якобы поднимают снизившийся из-за болезни иммунитет, рассказала врач общей практики Ирина Добрецова.
Она пояснила, что такое явление, как снижение иммунной системы, у здоровых людей является редкостью. В связи с этим она пояснила, что иммуномодуляторы и иммуностимуляторы — бесполезная трата денег.
Добрецова также посоветовала не употреблять при локальных болях нестероидные средства. По её словам, у этих препаратов имеются побочные действия, в том числе, провоцирующие болезни желудка и почек, пишет «
В сезон простудных инфекций специалист рекомендовала принимать витамин D. Однако сначала нужно анализ крови, чтобы узнать необходимую дозировку, пояснила Добрецова.
Как ранее писал News.ru, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что нехватка солнечного света приводит к снижению иммунитета. По этой причине эпидемия гриппа в этом сезоне может начаться раньше обычного.