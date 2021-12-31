Врач назвал самое эффективное средство от новогоднего похмелья

Завести организм после новогоднего похмелья помогут супы - куриный бульон или борщ, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин. Обильное употребление спиртного в праздники, как правило, приводит к плохому самочувствию, пояснил доктор.

Обильное употребление спиртного в праздники, как правило, приводит к плохому самочувствию. Также люди часто переедают. И справиться с недомоганием лучше всего помогает лёгкая пища. Организму, по словам врача нужно помочь «включить» в работу печень, желудок и кишечник.

Первое, что мы должны «завести» утром после обильных возлияний, — это система пищеварения. Надо «включить» печень, желудок и кишечник. Самое простое, с помощью чего это можно сделать, — куриный бульон. Также подойдет суп, например, борщ. Система пищеварения работает только тогда, когда в ней есть еда. Если она отравлена алкоголем и в ней нет еды, то ей плохо. Когда поступает легкая еда, она начинает функционировать", — советует врач.

Если при похмелье вообще не хочется есть, то в этом случает будет полезным просто полежать. Почки лучше работают в горизонтальном положении. Печень, которая не справляется с алкогольной интоксикацией, часть вредных веществ направляет в кровь, а почки постепенно фильтруют все это, пояснил доктор.

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