Врач назвал пять главных симптомов рака кишечника

https://static.news.ru/photo/b7d84742-b148-11ea-8f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/Global Look Press

Рак кишечника очень труден для диагностики, однако есть пять симптомов, которые свидетельствуют о появлении опухоли. Об этом заявил врач-онколог Иван Карасёв.

Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставили только во время операции, — написал он на своей странице в Instagram.

Среди основных симптомов рака тонкой кишки медик назвал тошноту и рвоту. Пациентов должны насторожить также вздутие живота и боли в области пупка. Длительные запоры или, напротив, частая диарея, также могут быть одним из признаков заболевания. О неполадках в органе может говорить и наличие крови в стуле.

Он подчеркнул, что злокачественные опухоли в кишечнике развиваются достаточно редко. Они составляют всего 1-3% всех опухолей ЖКТ. Врач отметил, что в группу риска рака тонкой кишки входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, в частности, болезни Крона, наследственной предрасположенностью и полипами в тонкой кишке.

Для профилактики медик рекомендовал избегать в рационе жареных, копчёных и жирных блюд. Их избыток, по его словам, может привести к воспалительным процессам.

Ранее онкологи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. В случае рака толстой кишки на помощь могут прийти грецкие орехи, которые являются источником альфа-линолевой кислоты. Кроме того, для предотвращения злокачественной опухоли доктора рекомендовали употреблять семена чиа. Они содержат большое количество кверцетина, кемпферола и хлорогеновой кислоты.

Ещё в списке противораковых продуктов оказались артишоки. Они полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. А брюссельская капуста, по мнению докторов, снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника, груди, печени и лёгких, писал NEWS.ru.