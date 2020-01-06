https://static.news.ru/photo/3d5c0fc2-3091-11ea-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Бывший кремлёвский врач Александр Мясников рассказал о популярных методах народной медицины, которые не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном».

По словам специалиста, капли в нос из чеснока и лука не смогут вылечить насморк. Он отметил, что это раздражающие капли, от которых потечёт ещё больше. Также Мясников заявил, что ингаляции с горячим картофелем не смогут вылечить ОРЗ, они лишь помогут снять симптомы.

Кроме того, специалист рассказал, что полоскание горла керосином и вовсе является опасным для жизни. Данный метод лечения ангины может вызвать тяжёлое отравление.

Что касается клизмы с чесноком и молоком против глистов, то в качестве единственного возможного эффекта Мясников выделил расстройство кишечника. А замыкает список бесполезных методов капустный сок от язвы и гастрита. Врач отметил, что этот напиток повышает газообразование.

Как писал NEWS.ru, жители России оказались сторонниками самолечения. Многие люди верят в альтернативную медицину и избегают походов к врачам. Оказалось, что 60% россиян сами подбирают себе лекарства, когда заболевают.