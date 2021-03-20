Врач назвал продукты, влияющие на работу мозга

https://static.news.ru/photo/ee44a136-8a23-11eb-9ea3-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые влияют на работу мозга. По его словам, пользу мозгу могут принести яйца, рыба и овощи с бета-каротинами, передаёт телеканал «Звезда».

К примеру, в рыбе содержится много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот — они нужны для построения мембран нервных клеток. Особенно много их в скумбрии и лососе. Также стоит обратить внимание и на яйца — желтки богаты фосфолипидами.

Третий продукт — это окрашенные овощи типа тыквы, моркови, перца, томатов, — добавил медик, подчеркнув, что в таких овощах много каротиноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Цитрусовые, в особенности апельсины, помогут защитить сосуды мозга от повреждений и способны противостоять воспалению. В свою очередь имбирь, куркума, чеснок и перец влияют на мозг и защищают клетки от раннего старения.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные считают мифом сообщения о существовании так называемых суперпродуктов. Однако, уверены они, один такой всё-таки есть — «суперпродуктом» можно считать лишь материнское молоко.