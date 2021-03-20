Врач назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление

https://static.news.ru/photo/d2d227a6-e322-11e9-a96f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER/imago-images.de/Global Look Press

Чаще всего отравления происходят из-за молочных продуктов, поскольку они имеют ограниченный срок годности. Об этом рассказал кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

В интервью радио Sputnik врач отметил, что в случае, если продукты хранятся неправильно, не выдерживается температурный режим, они становятся хорошей средой для развития бактериальной флоры.

Творог, сметана, другие производные молочной продукции могут приводить к пищевым отравлениям, — сказал врач.

Зиннатуллин пояснил: если отравился один человек, это означает, что к нему в желудок попало большое количество испорченного продукта, а если отравление настигло всех, кто употреблял продукт, это означает, что в нём находилась патогенная флора и ситуацию можно квалифицировать как патогенную инфекцию.

Часто причиной отравлений быть и алкоголь, в том чисел и качественный. По словам медика, значение имеет объём выпитого.

Можно добиться и хорошим алкоголем алкогольной интоксикации, будут все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания, вплоть до летального исхода. А если это суррогат алкоголя, необходим меньший объём, чтобы произошло отравление, но суррогат — это тяжелые последствия, — отметил специалист.

При обнаружении у себя или близких симптомов отравления Зиннатуллин рекомендует принимать сорбенты — от активированного угля до более сложных препаратов — и ни в коем случае не пытаться остановить рвоту и диарею. Именно так организм избавляется от вредных веществ.

Другое дело, если это неукротимые рвота или диарея, которые приводят к обезвоживанию. Здесь уже становится серьезной ситуация, нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды. Если совсем плохо себя чувствуете, надо обращаться к врачу, — посоветовал эксперт.

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