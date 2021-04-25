Врач назвал признаки повышенного холестерина

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Повышение уровня холестерина в крови портит артерии головного мозга, сердца, кишечника и ног. Однако холестерин может и препятствовать развитию недугов. Важно лишь не перепутать, какой из них «плохой» и какой «хороший». Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

По словам Сапего, «плохой» и «хороший» холестерин различаются по своему составу и потому по-разному воздействуют на организм. «Плохой» провоцирует развитие атеросклероза, который портит сосуды головного мозга, сердца, кишечника и ног.

Все эти части тела могут очень сильно пострадать. А хороший холестерин, наоборот, препятствует развитию атеросклероза, — уточнил врач.

Существует два обстоятельства, из-за которых повышение уровня «плохого» холестерина особенно опасно. Первое — это то, что от вызванного атеросклероза невозможно полностью избавиться. Развитие болезни можно только замедлить.

Второе — то, что распознать болезнь без анализов заблаговременно крайне сложно. Проявления недуга наблюдаются уже в тот момент, когда артерии серьёзно пострадали от заболевания.

Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног, — объяснил медик.

Также у пожилых людей при атеросклерозе могут появляться пятна под кожей век. Если такие пятна наблюдаются у ребёнка, это свидетельствует о наследственном нарушении обмена холестерина.

Рассчитать риски, связанные с повышением холестерина, для каждого конкретного пациента может кардиолог с помощью особых таблиц. Особенно тщательно следует выполнять предписания врача лицам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, поскольку многие проблемы в организме после COVID-19 непредсказуемо обостряются.