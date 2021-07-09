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Врач назвал причину роста груди после вакцинации от коронавируса

15:48, 09 июля 2021
Фото: Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Случаи увеличения груди после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer могут быть связаны с воспалительным процессом в организме. Об этом изданию Lenta.ru рассказал пластический хирург доктор медицинских наук Игорь Короткий.

Он объяснил, что любая прививка — это вызванное заболевание, в результате которого у человека могут отекать те или иные части тела, особенно лимфоидная ткань или железистая ткань, из которой состоит молочная железа.

Короткий не исключил, что после вакцинации может произойти и микротромбоз вен молочной железы. По словам доктора, с такими же проблемами могут столкнуться и мужчины. У них вакцинация может вызвать отёки половых органов.

Ранее жительницы Норвегии сообщили о неожиданных последствиях вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer. Так, девушка по имени Эмма, автор блога в TikTok, призналась подписчикам, что у неё сильно увеличилась грудь. Подписчицы рассказали ей множество аналогичных историй.

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