Врач назвал причину регулярной проверки крови после коронавируса

https://static.news.ru/photo/95f81e9a-7b75-11e9-90f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Пациенты, перенёсшие COVID-19, должны следить за состоянием свёртывающей системы крови и хотя бы раз в полгода сдавать специальные анализы. Об этом заявил врач-трансфузиолог Андрей Звонков.

В интервью радио Sputnik медик рассказал , что последствия коронавируса сохраняются довольно длительное время и одним из самых серьёзных осложнений является нарушение свёртываемости крови. В этой связи Звонков рекомендует переболевшим коронавирусной инфекцией раз в шесть месяцев сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение).

При этом врач объяснил, что если показатель МНО ниже 1,5, это тревожный знак, говорящий о необходимости приёма препаратов для разжижения крови и уменьшения её свёртываемости. Если показатель 1,8–1,85, значит, всё в норме и риск тромбоза минимален.

Но если параметр больше 2, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку, — сказал Андрей Звонков.

Не пренебрегать контролем за своим состоянием и раз в полгода делать анализ крови врач рекомендует и здоровым людям. Особенно это важно для представителей группы риска: пожилых людей, страдающих аритмией и ишемической болезнью сердца, людей с варикозом, повышенным весом, сахарным диабетом.

Надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов, — подчеркнул Андрей Звонков.

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