Врач назвал причину регулярной проверки крови после коронавируса

Пациенты, перенёсшие COVID-19, должны следить за состоянием свёртывающей системы крови и хотя бы раз в полгода сдавать специальные анализы. Об этом заявил врач-трансфузиолог Андрей Звонков.
В интервью радио Sputnik медик
При этом врач объяснил, что если показатель МНО ниже 1,5, это тревожный знак, говорящий о необходимости приёма препаратов для разжижения крови и уменьшения её свёртываемости. Если показатель 1,8–1,85, значит, всё в норме и риск тромбоза минимален.
Но если параметр больше 2, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку, — сказал Андрей Звонков.
Не пренебрегать контролем за своим состоянием и раз в полгода делать анализ крови врач рекомендует и здоровым людям. Особенно это важно для представителей группы риска: пожилых людей, страдающих аритмией и ишемической болезнью сердца, людей с варикозом, повышенным весом, сахарным диабетом.
Надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов, — подчеркнул Андрей Звонков.
Ранее NEWS.ru сообщил, что жители Австрии в большей степени доверяют российской вакцине против коронавируса «Спутник V», чем вакцине от компании AstraZeneca. Такие данные получены в ходе исследования австрийским Институтом менеджмента и экономических исследований (IMWF Austria).