Врач назвала вред от ношения сразу двух масок

https://static.news.ru/photo/f968363c-6119-11eb-b22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ношение двух масок неоправданно с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным побочным явлениям. Об этом заявила глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе врач-инфекционист Галина Гольцман.

Так специалист прокомментировала появление на людях сразу в двух масках — тканевой поверх респиратора N95 — некоторых чиновников США, в том числе и американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Хотят они носить две маски — пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но, с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает, — пояснила Гольцман.

Она добавила, что при двух масках у человека вокруг носа создаётся повышенное содержание углекислого газа. Его содержание может повыситься и в крови. Также из-за этого у человека может появиться усталость и сонливость, подчеркнула врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал предложение, согласно которому женщины будут рожать в масках. По его мнению, данная инициатива является примером «бездумного административного усердия». Мясников уточнил, что женщины с положительным тестом на COVID рожают под присмотром врачей в полном комплекте защитных средств.