Врач назвал отличие «ковидного кашля» от кашля курильщика

https://static.news.ru/photo/77da5b3e-5603-11eb-a4b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что между кашлем людей, заражённых коронавирусом, и кашлем курильщиков существует отличие. По его словам, оно заключается в продолжительности кашля.

При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идёт в течение всего дня, — пояснил Карабиненко в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что у людей, заражённых смертоносной инфекцией, сухой кашель сопровождается тяжёлым дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим. При этом по данным признакам нельзя ставить диагноз о заражении. Его надо подтвердить лабораторно, подчеркнул врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие лекарственные препараты не стоит использовать, если человек самостоятельно лечится при лёгкой форме коронавируса. По словам эксперта, нет смысла в лекарствах от кашля, потому что при коронавирусе он сухой. Частым заблуждением врач назвала употребление антибиотиков, если к этому нет показаний.