https://static.news.ru/photo/a9ef94ea-6d7e-11ea-8653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус попадает в клетки отличительным от других вирусов способом. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, а атакует клетки путём подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками COVID-19.

Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, который является членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает RT.

По словам специалиста, данный механизм проникновения в клетки COVID-19 усложняет его распознавание иммунной системой человека.

Так начинается разрушительная работа вируса в организме. Самой опасной точкой повреждения является система органов дыхания, — отметил Бессараб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол России в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Так он ответил на слова правозащитника, что в Москве ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупку богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых якобы может не хватить простым гражданам.