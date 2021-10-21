Врач назвал особенность коллективного иммунитета в Подмосковье

Коллективный иммунитет от коронавируса в Подмосковье достиг 64,8%, однако это усреднённый показатель. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» объяснил, что в муниципалитетах показатели могут различаться из-за неодинаковой активности населения.

Коллективный иммунитет, конечно, создаётся. Но 64,8% — это средний уровень коллективного иммунитета по Московской области. В разных муниципалитетах он различается, потому что активность населения неодинаковая, — заявил Осипов

Эксперт добавил, что для максимальной защиты от коронавируса показатель коллективного иммунитета должен достигнуть 80%. Осипов посоветовал россиянам вакцинироваться в нерабочие дни: по его словам, если люди активно займутся вакцинированием, то необходимого уровня коллективного иммунитета в регионе можно будет достигнуть примерно через месяц.

Ранее стало известно, что на официальном ресурсе стопкоронавирус.рф будет публиковаться информация о степени вакцинации населения и тепловая карта по эпидемиологической обстановке в стране.