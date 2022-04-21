Врач назвал основные причины болей в коленях у молодёжи

У молодых людей могут болеть колени, если они часто сидят в неправильной позе, имеют избыточный вес или носят обувь на каблуках и плоской подошве, считает терапевт Алексей Жито. Он также добавил, что инфекции, передающиеся половым путём, могут стать причиной появления реактивного артрита, из-за которого и болят коленные суставы, пишет «Москва 24».

В ответ на внедрение хламидий или бактерий, вызывающих гонорею, возникает ситуация, когда вырабатывается иммунитет, иммунные комплексы. И этими иммунными комплексами повреждаются суставы. Чаще всего большие, как правило, коленные. Также и сами бактерии могут участвовать в повреждении этих суставов, — пояснил Жито.

В таких случаях терапевт порекомендовал обратиться к урологу или инфекционисту за помощью. Жито считает, что даже 3–4 лишних килограмма могут негативно повлиять на коленные суставы. По его словам, когда человек поднимается по лестнице, нагрузка на колени возрастает в 2–3 раза, при приседаниях — в 5 раз. Он также предупредил россиян о том, что не стоит сидеть, подложив ноги под ягодичную область. В таком случае в области коленей нарушается кровообращение, в будущем это может стать причиной проявлений артроза, резюмировал терапевт.

Ранее руководитель Центра суставной боли первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирина Меньшикова заявила, что хруст в коленях может быть вызван травмами или дистрофическими изменениями хрящей. Эта проблема может возникать и у пожилых, и у молодых людей. У последних — чаще из-за травм.