Врач назвал опасные осложнения мигрени

Мигрень опасна осложнениями, которые могут привести к острому нарушению кровообращения. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Жито.

По словам специалиста, мигрень повышает риски инсульта практически в два раза. Как пояснил врач, мигренью часто называют любую головную боль, но это не так. Это отдельное заболевание, при котором болит только одна половина головы.

Болезнь чаще наблюдается у женщин, а также у людей, склонных к депрессивным состояниям. Как отметил Жито, мигрень является хроническим заболеванием и не поддаётся лечению, однако современная медицина помогает уменьшить количество обострений.

Жито рассказал, что приступ мигрени могут спровоцировать переохлаждение, перегрев, недосыпание или, наоборот, когда человек слишком много спит. Ещё одним фактором, который может обострить болезнь, является вещество глютамат натрия. Оно присутствует в помидорах, орехах и сыре.

Во время обострения приступа эксперт советует уединиться в тихом помещении, выключить свет и успокоиться. Тогда боль начнёт уходить.

Ранее остеопат и невролог Александр Евдокимов рассказал, что самостоятельное лечение головной боли приёмом простых обезболивающих препаратов чревато опасными последствиями для здоровья. За недомоганием, которое снимается обычными таблетками, может стоять серьёзное заболевание вплоть до летального исхода.