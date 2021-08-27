Врач назвал опасные народные методы лечения простуды

Многие россияне предпочитают лечить осеннюю простуду народными методами вместо обращения к врачу. Однако некоторые из них могут только усугубить недуг. Об этом радио Sputnik рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

В частности, он отметил, что при простуде не следует вставлять в нос ломтики чеснока или лука. Сильное раздражение спровоцирует ещё больший отек и воспаление слизистой оболочки. Кроме того, существует риск её ожога.

Эксперт также призвал воздержаться от походов в баню при простуде.

В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отёк очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью — NEWS.ru), и воспаление начинает проявляться ещё сильнее, — пояснил врач.

По его словам, попариться в бане можно, когда человек уже выздоравливает, а не в начале заболевания.

Специалист добавил, что хоть простуда и кажется многим несерьёзным недугом, лучше обращаться за её лечением к медикам, а не прибегать к народным методам.

Ранее терапевт Татьяна Романенко дала ряд рекомендаций, как избежать простуды при замёрзших ногах. По её словам, прежде всего необходимо поместить ноги в тепло, а также прогреть весь организм, выпив чай или любой другой горячий напиток. Кроме того, можно принять душ, а затем сделать массаж и растереть ноги согревающей мазью.