Врач назвал опасные болезни, на которые указывают судороги

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Судороги могут оказаться признаком эпилептических припадков и нарушения тонуса мышц. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

В интервью телеканалу «360» врач подчеркнул , что в случае, если у человека возникают спазмы в мышцах головы, лица, шеи и рук, следует «бить тревогу». По его словам, подбирающиеся к голове судороги говорят об опасных дистониях и миоклониях.

При этом чаще всего судорогами у людей сводит ноги, указывает Андрусов. Это указывает на проблемах в сфере ортопедии.

Плоскостопие, деформация стопы, искривление таза, искривление позвоночника и так далее, — перечислил врач.

Также спазмы могут возникать в связи с недостатком в организме калия или магния, а также в результате передвижений в дискомфортной обуви.

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