Врач назвал опасные болезни, на которые указывают судороги

Судороги могут оказаться признаком эпилептических припадков и нарушения тонуса мышц. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.
В интервью телеканалу «360» врач
При этом чаще всего судорогами у людей сводит ноги, указывает Андрусов. Это указывает на проблемах в сфере ортопедии.
Плоскостопие, деформация стопы, искривление таза, искривление позвоночника и так далее, — перечислил врач.
Также спазмы могут возникать в связи с недостатком в организме калия или магния, а также в результате передвижений в дискомфортной обуви.
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