Врач назвал опасность кофе и чая для переболевших COVID-19

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили заявила URA.RU, что после того, как человек переболел коронавирусом, ему следует на какое-то время отказаться от кофе и крепкого чая.

Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее, — поделилась Бабаликашвили.

Она также добавила, что независимо от тяжести, с которой протекала болезнь, на 2-3 месяца следует полностью отказаться от чая и кофе.

Ранее международная группа учёных после изучения состава крови беременных женщин болеющих коронавирусом пришла к выводу, что особенности иммунной системы защищают их от цитокинового шторма в случае заражения COVID-19. Для этого специалисты провели анализ крови 14 женщин, ожидающих ребёнка, которые переболели коронавирусом в лёгкой форме. Эти данные сопоставили с данными 28 здоровых беременных женщин и 15 небеременных женщин того же возраста.