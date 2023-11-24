Врач заявил о риске разрыва сосудов из-за низкого атмосферного давления Врач Звонков: низкое давление воздуха может привести к разрыву сосудов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Низкое атмосферное давление чревато для гипертоников опасными последствиями вплоть до разрыва сосудов, заявил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Звонков. Он пояснил, что при низком давлении воздуха артериальное давление становится выше, чем обычно.

Изнутри кровь слишком сильно давит на сосуды. Это и приводит к определенным изменениям в самочувствии и даже осложнениям. <...> Сосуды не успевают расслабиться, снизить тонус, и это может привести, грубо говоря, к разрыву сосудов, к их повреждению, — сказал медик.

Отсюда, по словам Звонкова, вытекает другая проблема — повреждение сосудов усиливает тромбообразование. Тем не менее здоровым людям опасаться каких-либо проблем со здоровьем из-за перепадов атмосферного давления не стоит, подчеркнул собеседник.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 24 ноября в Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление. Показатели барометров опустились до отметки в 713,5 мм ртутного столба. Прошлый рекорд был зафиксирован 50 лет назад, он составил 722,3 мм ртутного столба.