Врач назвал очевидный способ не заболеть диабетом Эндокринолог Анциферов: люди могут избежать диабета, изменив образ жизни

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До половины новых случаев сахарного диабета второго типа можно избежать, если сизить избыточный вес, изменив при этом общий образ жизни. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов. Он отметил, что в первую очередь необходимо отказаться от алкоголя и увеличить физическую активность.

По словам Анциферова, в Москве ежегодно регистрируются около 15-20 тысяч новых случаев сахарного диабета второго типа. Примено в 50% случаев заболевания можно было избежать.

Под правильно скорректированным образом жизни мы понимаем соблюдение определенных подходов к питанию с минимальным потреблением сладких и жирных продуктов, — пояснил врач.

По его словам, с точки зрения питания потимально употреблять цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые, растительное масло, нежирные сорта мяса и жидкие молочные продукты со сниженным содержанием жира. Важно ограничить употребление жирной пищи, исключить крепкий алкоголь, а употребление некрепких напитков снизить до минимума. При этом следует выпивать в день порядка двух литров воды и есть четыре-пять раз.

Соотношение нутриентов в пище должно быть следующим: 15-20% белков, 30% жиров, углеводов — 50-55% от суточной калорийности пищи, — отметил врач.

Также он посоветовал выделять на физическую активность не менее 150 минут в неделю. При этом следует ходить, плавать, бегать, ездить на велосипеде, дабы снизить избыточную массу тела и улучшить показатели углдеводного обмена.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что существует ряд опасных заболеваний, которые развиваются бессимптомно, а потому больной может не подозревать об их наличии. Речь идет об атеросклерозе, сахарном диабете, гипертонии, ВИЧ и онкологии, уточнила она. Чтобы вовремя заметить недуг, врач порекомендовала ежегодно проходить обследование в павильонах здоровья, раз в год мерить давление вне зависимости от возраста и делать тест на ВИЧ-инфекцию после каждой случайной половой связи.