Врач назвал ночные кошмары симптомом серьёзных болезней

https://static.news.ru/photo/9b6e75b4-78d4-11eb-9149-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Ночные кошмары могут являться признаком серьёзной болезни. Если плохие сны стали приходить часто или повторяться, следует как можно скорее посетить поликлинику, посоветовал врач общей практики Виктор Лунёв.

С помощью тревожных сновидений организм подаёт человеку знак о развивающейся или уже прогрессирующей болезни.

Провоцировать такие сны может, например, язва желудка. Она характеризуется воспалительными процессами в слизистой оболочке органа.

Это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью. Как раз может стимулировать кошмары, — цитирует Лунёва «Москва 24».

Ещё одной причиной ночных кошмаров может стать так называемый синдром беспокойных ног — когда нижние конечности начинают испытывать болезненные ощущения. В этом случае необходима консультация невролога.

Кроме того, страшные сны могут возникать из-за ночного переедания, храпа и приёма антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Но самой главной причиной таких сновидений является стресс.

Ранее о смертельной опасности ночных кошмаров предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, такие сны могут свидетельствовать об опасных заболеваниях вплоть до стенокардии и опухоли головного мозга, писал NEWS.ru.