Врач назвал незаметные симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/f41f358a-35dc-11eb-84e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сухость в носу, боли в горле и воспаление лимфоузлов могут стать признаками заболевания коронавирусом. К ним же относятся першение в горле и покашливание, пояснил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Перечисленные симптомы проявляются на самой начальной стадии заболевания, и потому являются незаметными.

Они проявляются, потому что вначале вирус оседает на слизистой рта и носа, — рассказал эксперт в интервью Lenta.ru.

При массовой госпитализации пациентов изначально данные симптомы были неочевидными для врачей. Распознать их можно только с помощью теста на коронавирус. Только расширение тестирования помогло понять, что у бессимптомных больных тоже есть какие-то проявления, поясняет доктор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается аномальное течение болезни. Их температура после небольшого повышения резко понижается, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.