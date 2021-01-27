Врач назвал неожиданный симптом скорого инфаркта

https://static.news.ru/photo/ef2b6fee-6070-11eb-b9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Врач-терапевт Алка Патель рассказала, какой необычный симптом может быть предвестником инфаркта миокарда.

По её словам, при подозрении на сердечный приступ необходимо обратить внимание на область живота. Так, при инфаркте сердечная мышца погибает в связи с нехваткой кислорода. В это время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, стимулирующую нервные волокна, которые вызывают тошноту и рвоту.

Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, то это может быть тревожным сигналом, — отметила Патель в комментарии для портала Express.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, кому следует быть осторожным во время перепада температур. По её словам, в группу риска входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит и ринит, а также те, кто перенёс инфаркт или инсульт.