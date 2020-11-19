Врач назвал неожиданный симптом рака поджелудочной железы

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О начале развития рака поджелудочной железы может свидетельствовать диагноз «диабет» у человека, который следит за своим здоровьем.

Врач-гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес отметил, что диабет у пациента, не имеющего лишнего веса и следящего за своим питанием, является по сути следствием онкологии.

То есть диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет, — объяснил специалист.

Уоллес напомнил, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудновыявляемых. В настоящее время медики научились с помощью скрининга выявлять мешкообразные карманы с жидкостью, которые также могут свидетельствовать о развитии опухоли, сообщает MedicalXpress.

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