Врач назвал неочевидный способ пережить низкое атмосферное давление Врач Звонков: перенести низкое давление гипертонику поможет успокоительное

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Прием успокоительного способен облегчить гипертонику период низкого атмосферного давления, заявил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Звонков. Он объяснил, что плохое самочувствие заставляет человека волноваться, а это может усугубить его состояние.

Верный способ не усугубить самочувствие — это принять какое-нибудь легкое успокаивающее средство. Например, валерьянку, пустырник — что угодно на растительной основе, что снимет тревожность, — сказал медик.

Дело в том, что мысли «со мной что-то не в порядке» могут привести к выбросу адреналина, что дополнительно повысит артериальное давления, заметил Звонков. А слишком высокое давление в кровеносной системе чревато повреждением или даже разрывом сосудов, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что чувство страха и повышенная потливость могут свидетельствовать о гипертоническом кризе. Это смертельно опасное состояние, которое предшествует инсульту.

24 ноября в Москве зафиксировали самое низкое атмосферное давление за всю историю метеонаблюдений. Показатели барометров опустились до отметки 713,5 мм ртутного столба. Прошлый рекорд был установлен в 1973 году.