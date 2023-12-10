Врач назвал неочевидные симптомы рака Онколог Базаров: шумы в голове и ком в горле могут быть признаком рака

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Ощущение кома в горле и шумы в голове могут быть признаком тимомы — злокачественной опухоли тимуса, заявил заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского, хирург Дмитрий Базаров. По его словам, которые передает «Газета.Ru», на опасное заболевание также могут указывать боли за грудиной и одышка.

Также на тимому могут указывать ощущение сдавливания трахеи и крупных бронхов, дыхательной недостаточности. Кроме того, существует симптом компрессии венозных стволов, при котором нарушается отток венозной крови от головы и верхней половины туловища. Это шумы в голове, головные боли, отечность лица, повышенное венозное давление. Сдавливание пищевода сопровождается расстройством глотания — дисфагией. Можно сравнить с ощущением кома в горле, — объяснил Базаров.

Специалист добавил, что у некоторых пациентов опухоль вызывает быструю утомляемость мышц. Помимо этого, тимома может сдавливать диафрагмальный нерв, из-за чего у больных нарушается дыхание.

Онколог-химиотерапевт Марина Шорина ранее рассказала, что непривычные ощущения в организме на протяжении нескольких недель и более могут говорить о начале развития рака. По словам врача, например, заболевание легких может проявиться болью в груди, тяжелым кашлем и кровохарканьем.