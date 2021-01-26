Врач назвал необычную особенность иммунитета у переболевших коронавирусом

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Руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о формировании иммунного ответа после заражения коронавирусной инфекцией.

По словам врача, в первые месяц-два после заболевания у пациентов наблюдается снижение иммунитета. К такому заключению он пришёл после наблюдения за больными, которые находились в процессе выздоровления и не имели явных признаков COVID-19.

Люди страдают от повышенной утомляемости, сонливости. Человек хуже справляется с нагрузками, страдают когнитивные функции, — цитируют «Известия» Тотоляна.

Подобная «иммунная депрессия» носит обратимый характер. Специалист пообещал, что опубликует более подробный анализ «биомаркеров иммунологической недостаточности» у перенёсших коронавирус в научном исследовании.

Ранее стало известно, что максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу выявлен у детей раннего школьного возраста и дошкольников. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. При этом по социально-профессиональному составу наибольшие показатели коллективного иммунитета имеют работники здравоохранения (48%), образования (до 42%). Более 30% серопревалентности — у жителей Татарстана, Калининградской, Амурской и Мурманской областей, более 20% — Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской, Тюменской областей. Менее 10% имеют жители Крыма, Краснодарского, Ставропольского краёв, Белгородской, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областей, писал NEWS.ru.