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Врач назвал наименее подверженную инфаркту и инсульту группу крови

05:09, 10 июня 2021
Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Люди с первой группой крови наименее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и риску тромбозов. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала гематолог Юлия Ненашева.

По словам врача, при воздействии определённых триггеров обладатели первой группы крови имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта. Это объясняется тем, что у таких людей заложено меньшее количество протромботических агентов восьмого фактора свёртывания и факторов Виллебранда.

При этом врач отметила, что человеку следует знать особенности своей группы крови, поскольку её специфика влияет на выбор питания, методов лечения и профилактики.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что чёрная плесень может нести смертельную опасность лишь в некоторых случаях, как и заболевание мукормикоз, которое она вызывает.

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