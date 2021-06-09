Врач назвал наименее подверженную инфаркту и инсульту группу крови

Люди с первой группой крови наименее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и риску тромбозов. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала гематолог Юлия Ненашева.
По словам врача, при воздействии определённых триггеров обладатели первой группы крови
При этом врач отметила, что человеку следует знать особенности своей группы крови, поскольку её специфика влияет на выбор питания, методов лечения и профилактики.
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что чёрная плесень может нести смертельную опасность лишь в некоторых случаях, как и заболевание мукормикоз, которое она вызывает.