Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3932254c-768e-11ea-80c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках. Специалист посоветовал соблюдать в этих местах все меры предосторожности.

Сейчас начали уже выдавать одноразовые целлофановые перчатки. Можно прийти и в своих перчатках и не снимать их весь период нахождения в магазине, — рассказал телеканалу «Звезда» врач.

Зайцев также порекомендовал соблюдать дистанцию, использовать безналичный способ оплаты и заезжать на АЗС, где не требуется самостоятельно брать в руки заправочный пистолет.

Как писал NEWS.ru, завкафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов развеял опасения о том, что коронавирусом можно заразиться через еду: если во время еды проглотил вирус вместе с булочкой, он попадёт в желудок, где есть соляная кислота, а она растворяет даже маленькие гвозди. Инфекция попадает в организм воздушно-капельным путём. Также есть вероятность, что и через руки, но это пока не точно, добавил Амбалов.