Врач назвал максимальную по времени паузу между дозами вакцины

Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе заявил, что из-за проблем со здоровьем можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель. Недолгая задержка со вторым уколом не влияет на формирование иммунного ответа, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Чурадзе также указал , что иммунитет сформируется быстрее, если человек получит обе дозы вакцины как можно раньше. При этом в РФ интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня.

Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета, — пояснил врач.

Он считает, что ради отпуска или командировки не стоит переносить введение второго компонента вакцины.

Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введён второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент, — подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что властям России следует сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всего населения страны. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Он отметил, что и пандемия коронавируса, и вакцинация в настоящее время остаются самыми большими вызовами для страны, поскольку многие граждане скептически относятся к прививкам.