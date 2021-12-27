Врач назвал лучшее время для бани на Новый год

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что алкоголь и баня совершенно несовместимы. Поэтому, по его словам, если в планах на 31 декабря употребление спиртных напитков, то лучше перенести традицию на 1 января, чтобы очистить организм. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые люди соблюдают такую традицию — ходить в баню 31 декабря. Однако стоит при этом помнить, что алкоголь и баня совершенно несовместимы ни в каких количествах. Высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды, — пояснил Тяжельников.

По мнению специалиста, это большие риски для появления сердечно-сосудистых обострений. Кроме того, баня может быть травмоопасной для человека, реакция которого снижена алкоголем. Он добавил, что за два часа до посещения парной лучше не есть. Перед походом в баню полезно измерить давление, особенно тем людям, у кого оно может повышаться.

Он также порекомендовал внимательно наблюдать за своим самочувствием в парилке. По словам Тяжельникова, при первых признаках дискомфорта «надо выйти, остыть, выпить воды».

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