Врач назвал лекарства, которые должны быть под рукой

https://static.news.ru/photo/a504db52-7a3e-11eb-9908-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко заявила, что всегда под рукой у человека должны быть препараты для экстренной помощи, особенно если имеются хронические заболевания.

Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем, неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки, — отметила врач в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что лекарства от головной боли всегда носить с собой не нужно. Исключение можно сделать для людей, страдающих от мигреней. Им важно быстро купировать приступ. По мнению Романенко, нежелательно носить с собой таблетки без упаковки, они не защищены от внешнего воздействия. Кроме того, упаковка помогает следить за сроком годности лекарства.

Одна-две таблетки из блистера могут легче поместиться в сумочку, карман и не доставят неудобств. Но в этом и заключается опасность: мы можем положить в карман таблетку и забыть. Она может нам потребоваться через год, когда её срок годности истечёт, ‒ подчеркнула специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам исключить из аптечки «таблетки под язык» для резкого снижения давления. Специалист объяснил, что инфаркт может наступить из-за резкого снижения давления, при этом во всём мире такие таблетки запрещены для самостоятельного применения.