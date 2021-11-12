Врач назвал категории людей, которым угрожает туннельный синдром

Туннельные синдромы возникают, когда нерв сдавливается в узком анатомическом пространстве, образованном костями, сухожилиями и мышцами. При этом человека беспокоят боль и онемение в конечностях. Чаще всего такому заболеванию подвержены офисные работники, спортсмены и женщины, предпочитающие обувь на высоких каблуках. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Как отметил врач, чаще всего туннельным синдром страдают офисные сотрудники. Так, в руке болезнь возникает при работе с мышкой, когда одновременно происходит избыточное переразгибание в суставе, напряжение мышц и давление о стол.

Плюс к группе риска относятся люди с сидячими профессиями: автомобилисты, шофёры, водители. У них синдром будет чаще возникать в ногах. Также к этому могут приводить различные травмы, — сказал остеопат.

По словам Евдокимова, часто туннельный синдром появляется у спортсменов из-за поднятия тяжестей и травм, когда нервы зажимаются в мышечных туннелях. Кроме того, заболевание может проявиться на стопах у балерин, танцоров, а также у женщин, носящих обувь на высоких каблуках.

У беременных — тоже, потому что у них меняется биомеханика тела в целом. У беременных туннельный синдром это прямо не редкость. Я бы сказал, это одна из жалоб, с которой они достаточно часто сталкиваются. Причины просто другие. Это и застои в малом тазу, и плюс меняется вес, меняется положение тела, живот растёт и создаются условия, при которых этот синдром возникает чаще, — отметил Евдокимов.

По его словам, лечением туннельного синдрома занимаются врачи-остеопаты. В некоторых случаях также нужна будет помощь невролога и хирурга. В частности, при серьёзных изменениях в тканях или костной патологии хирург может назначить специальные препараты или расширить туннель хирургическим путём.

Ранее Александр Евдокимов рассказал, что причиной длительной боли и онемения в руках может стать неудобный стол или неправильно расположенная компьютерная клавиатура. По словам специалиста, в результате сдавливания нервов запястья у человека может возникнуть хронический туннельный синдром, требующий лечения.