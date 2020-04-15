Врач назвал главный недостаток самодельных антисептиков

https://static.news.ru/photo/fc283f1a-7ee9-11ea-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-клинический фармаколог ФГБУ «Поликлиника № 1» Игорь Федоров заявил, что создать эффективный антисептик в домашних условиях практически невозможно.

По его мнению, дома подобное средство создать очень сложно, так как добиться нужной композиции из спирта довольно трудно.

Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, всё остальное не сможет, — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что главной опасностью использования самодельного антисептика является появление уверенности в том, что руки обработаны должным образом, передаёт RNS.

Самое главное, не занимайтесь изготовлением этих средств в домашних условиях, — призвал медик.

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